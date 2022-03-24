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Су-75 пообещали двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом

Истребитель Checkmate может получить двигатель со всеракурсным поворотным соплом

Фото: сайт Президента России

Перспективному российскому легкому тактическому самолету (ЛТС), известному как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, пообещали двигатель со всеракурсным поворотным реактивным соплом. О такой возможности говорится в патенте к истребителю, опубликованном Федеральной службой по интеллектуальной собственности, сообщает ТАСС.

«Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх-вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным», — написано в документе.

Там же говорится, что модель ЛТС, которая уже запатентована, прошла испытания в аэродинамических трубах.

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В августе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что, учитывая темпы разработки российского истребителя пятого поколения Су-57, до серийного производства ЛТС дойдет вряд ли раньше 2035 года.

В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

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Иван Потапов
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