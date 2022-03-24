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«Сухой» запатентовал новый однодвигательный истребитель

Роспатент: компания «Сухой» запатентовала новый однодвигательный истребитель Checkmate

Фото: Alexei Nikolskyi / Reuters

Компания «Сухой» запатентовала новый однодвигательный легкий тактический самолет (ЛТС) под названием Checkmate. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст патента, размещенном на сайте Роспатента.

«Изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность», — говорится в тексте.

Отмечается, что хвостовое оперение Checkmate выполнено V-образным, воздухозаборник находится в нижней части фюзеляжа. Он также обладает повышенной устойчивостью и управляемостью без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.

Checkmate выполнен с применением технологий малозаметности. Внутри расположен внутрифюзеляжный отсек для авиационных средств поражения класса «воздух-воздух» и «воздух - поверхность». Истребитель способен поднимать в воздух груз свыше семи тонн. Одновременно он может поражать до шести целей.

Впервые Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год, серийное производство будет запущено в 2025 году.

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Марина Совина
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