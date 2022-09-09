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Россия произведет партию истребителей Су-75

Россия произведет установочную партию истребителей Су-75 в 2026 году

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Установочная партия российских перспективных легких тактических самолетов (ЛТС), известных как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет произведена в 2026 году. Об этом со ссылкой на материалы, представленные на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает ТАСС.

«Легкий тактический самолет Су-75, <…> 2026 год — производство установочной партии», — утверждается в материалах.

Агентство напоминает, что «установочная партия представляет собой первую промышленную партию, изготовленную для подтверждения готовности к запуску производства тех или иных изделий».

В августе директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на форуме «Армия-2022» заявил, что Россия готова производить Су-75 вместе с другими странами.

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В июле 2021 года «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

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Иван Потапов
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