Российскому Су-57 приписали мировой рекорд по дальности уничтожения противника

Военные эксперты из США приписали Су-57 мировой рекорд по дальности уничтожения противника

Российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Военные эксперты считают, что к уничтожению в небе Украины истребителей ВСУ Су-27 и Су-24 причастен именно российский самолет, а не зенитный ракетный комплекс С-300В4, как предполагалось ранее. По их информации, боевые машины были поражены на расстоянии 217 километров от пуска ракет.

Аналитики указывают, что основная ракета класса «воздух-воздух» Р-77М, которой оснащается Су-57, имеет дальность поражения всего 200 километров. Тем не менее, они признают, что ракета большой дальности Р-37М способна поразить летящую цель на удалении в 400 километров, хотя и не предназначена для уничтожения небольших маневренных истребителей.