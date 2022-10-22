Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:51, 22 октября 2022Наука и техника

Российскому Су-57 приписали мировой рекорд по дальности уничтожения противника

Военные эксперты из США приписали Су-57 мировой рекорд по дальности уничтожения противника

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский истребитель пятого поколения Су-57, предположительно, установил мировой рекорд по дальности уничтожения противника. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Военные эксперты считают, что к уничтожению в небе Украины истребителей ВСУ Су-27 и Су-24 причастен именно российский самолет, а не зенитный ракетный комплекс С-300В4, как предполагалось ранее. По их информации, боевые машины были поражены на расстоянии 217 километров от пуска ракет.

Аналитики указывают, что основная ракета класса «воздух-воздух» Р-77М, которой оснащается Су-57, имеет дальность поражения всего 200 километров. Тем не менее, они признают, что ракета большой дальности Р-37М способна поразить летящую цель на удалении в 400 километров, хотя и не предназначена для уничтожения небольших маневренных истребителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Десантники России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Западу указали на обратный эффект санкций против России
Украинцев предупредили о долгом режиме экономии электроэнергии
Хирурги полевого госпиталя в ЛНР рассказали о характере ранений
Норвежская полиция задержала еще одного россиянина из-за беспилотника
Российскому Су-57 приписали мировой рекорд по дальности уничтожения противника
Кадровики дали советы новым сотрудникам компаний по поведению в коллективе
В Венгрии назвали опасным заявление еврокомиссара о «поражении России»
Россия заявила об ожидании реакции ООН на обстрелы в Херсоне
Сын российского олигарха назвал себя украинцем и попросил снять санкции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.