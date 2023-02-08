Тайвань испытал способную достичь центра Китая ракету

SCMP: Тайвань испытал ракету, способную достичь восточных и центральных районов Китая

Тайвань провел испытательный пуск крылатой ракеты дальностью до 1200 километров — расстояние до городов на востоке материкового Китая. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Как отмечает издание, испытанная ракета класса «земля-земля» — это усовершенствованная версия Hsiung Feng IIE увеличенной дальности. В Чжуншаньском институте науки и технологий утверждают, что она способна достичь крупных городов на материке, таких как Циндао на восточном побережье или Ухань в центральной части Китая.

В ноябре Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету YJ-21. Главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чан заявил SCMP, что цель демонстрации — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань.