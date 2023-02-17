Представитель Пентагона посетит Тайвань в ближайшие дни

FT: главный сотрудник Пентагона по Китаю Чейз посетит Тайвань в ближайшие дни

Сотрудник Пентагона Майкл Чейз, который курирует работу оборонного ведомства по китайскому направлению, в ближайшее время посетит Тайвань. Об этом сообщает издание The Financial Times.

В материале говорится, что визит связан с обострением двусторонних отношений на фоне инцидентов с китайскими воздушными объектами. Кроме того, отношения обострились после визита на остров бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Уточняется, что на данный момент Чейз пребывает в Монголии на переговорах с военным министерством.

Ранее президент США Джо Байден пообещал поговорить с главой КНР Си Цзиньпином на фоне инцидента со сбитым над США аэростатом. По словам американского лидера, он ожидает разговора с китайским коллегой и надеется «добраться до сути случившегося». «Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — добавил лидер США.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

