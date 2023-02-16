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23:06, 16 февраля 2023Мир

Байден пообещал поговорить с главой КНР о сбитом над США аэростате

Байден пообещал поговорить с главой КНР Си Цзиньпином о сбитом над США аэростате

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал поговорить с главой КНР Си Цзиньпином на фоне инцидента со сбитым над США аэростатом. Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами, трансляция доступна на YouTube.

По словам американского лидера, он ожидает разговора с китайским коллегой и надеется «добраться до сути случившегося». При этом Байден отметил, что не станет извиняться перед Си Цзиньпином за сбитый шар.

«Мы не ищем новой холодной войны. Но извиняться я не буду, и мы будем соперничать», — добавил лидер США. Он также указал, что американские и китайские дипломаты продолжат взаимодействие.

4 февраля Вашингтон уничтожил китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. 10 февраля американские военные сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады.

Марина Совина
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