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01:06, 21 мая 2024Мир

Госдеп США заявил об ответственности Тегерана за гибель Раиси

Госдеп США: власти Ирана сами отвественны за гибель президента Раиси

Фото: Sha Dati / Global Look Press

Власти Ирана сами виноваты в крушении вертолета, на борту которого находился президент страны Эбрахим Раиси. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

По его словам, Тегеран использовал 45-летний вертолет американского производства в плохих метеоусловиях. По мнению Миллера, власти отвественны за гибель политика.

Он также обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

20 мая в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

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      Марина Совина
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