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14:59, 21 мая 2024Из жизни

Миллиардерша потребовала убрать с выставки свой уродливый портрет

Самая богатая женщина Австралии осталась недовольна своим портретом на выставке
Джина Райнхарт

Джина Райнхарт. Фото: Jason Reed / Reuters

Миллиардерша и самая богатая женщина Австралии Джина Рейнхарт потребовала убрать с выставки свой портрет. Об этом пишет Sky News.

Портрет Джины Рейнхарт появился в Национальной галерее Австралии в рамках персональной выставки Винсента Наматжиры. На нем президент Hancock Prospecting, компании по разведке и добыче полезных ископаемых, обладательница состояния в 31 миллиард долларов Джина Рейнхарт изображена с двойным подбородком, нездоровым цветом лица и асимметричными глазами. По информации австралийских СМИ, миллиардерша, которая не позировала для портрета, осталась недовольна тем, как уродливо ее нарисовал художник.

Комментируя сообщения о требованиях Рейнхарт, Наматжира сказал, что «рисует мир таким, каким он его видит». Он также добавил, что рисует «людей богатых, влиятельных или значимых — людей, которые оказали влияние на эту страну и на меня лично, прямо или косвенно, в хорошую или плохую сторону». Картина выставлена рядом с портретами других известных персон, таких как король Карл III, королева Елизавета II и бывший премьер-министр Австралии Джулия Гиллард.

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      Антонина Черташ
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