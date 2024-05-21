Отсидевшего срок экс-начальника отдела милиции арестовали по новому делу

В Екатеринбурге арестовали экс-начальника отдела милиции по делу об убийствах

В Екатеринбурге арестовали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками Кировского РУВД облцентра Владислава Соболя, осужденного на 15 лет за организацию торговли героином. Об этом сообщает «Коммерсант».

Соболь пробудет под стражей до 2 июня. Вместе с ним также арестованы другие экс-милиционеры. Всего, по данным источника, в деле фигурируют пять человек. Мужчинам вменяется расправа, которая была совершена в поселке Пионерский в 2000 году, над тремя людьми — безработным Олегом Сергеевым, его сожительницей и матерью.

Следствие считает, что причиной стал конфликт из-за раздела сфер влияния на наркорынке. По их данным, Сергеев был крупным наркосбытчиком, а Соболь хотел его переманить под свою «крышу», но мужчины не смогли договориться.

Соболя осудили в 2006 году. Суд установил, что он, будучи уволенным из милиции, организовал группировку из своих бывших подчиненных и коллег и стал заниматься торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно.