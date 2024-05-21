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17:53, 21 мая 2024Мир

Россия оценила сообщения об аресте в Польше связанных с Москвой диверсантов

Посольство в Польше сочло теорией заговора слова Туска о связи диверсантов с РФ
СюжетДиверсии в России

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посольство России в Варшаве не получало сообщений от польских властей об аресте граждан Белоруссии, Украины и Польши, подозреваемых в диверсиях по заданию российских спецслужб. Так прокомментировали в диппредставительстве «Ленте.ру» заявления премьер-министра страны Дональда Туска.

«Поскольку в сообщениях СМИ речь не идет о российских гражданах, данный вопрос к компетенции Посольства не относится», — уточнили в диппредставительстве.

Подобную информацию представители посольства охарактеризовали как «теорию заговора», которую не стоит комментировать. «Давать комментарии к продвигаемым властями страны пребывания разного рода "теориям заговора" не входит в задачи дипломатического представительства», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее польский телеканал TVN24 опубликовал заявления премьер-министра Дональда Туска об аресте девяти человек. Их обвиняют в совершении диверсий по заказу России на территории страны.

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      Дмитрий Попов
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