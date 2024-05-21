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16:58, 21 мая 2024Мир

Президент Аргентины отказался отзывать посла из Испании

Милей отказался отзывать посла из Мадрида из-за конфликта с премьером Испании

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Буэнос-Айрес не пойдет по пути Испании и не станет отзывать своего посла из Мадрида из-за конфликта с испанским премьер-министром Педро Санчесом. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей, сообщает La Nación.

По словам главы государства, Аргентина не будет принимать зеркальные ответные меры после заявления МИД Испании об отзыве посла в Буэнос-Айресе.

Милей назвал данное решение главы испанского правительства «безрассудством высокомерного социалиста». «Он накалил дипломатические отношения... Нужно объяснить господину Санчесу, что он не вся Испания, он не государство...» — высказался он о ситуации.

Ранее Министерство иностранных дел Испании навсегда отозвало своего посла в Аргентине. Причиной послужил отказ Милея принести извинения за слова в адрес жены Санчеса.

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      Виктория Кондратьева
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