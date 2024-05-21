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22:17, 21 мая 2024Россия

Устинов ответил на обвинения против РФ на конференции по ядерной безопасности

Устинов: обвинения в адрес РФ на конференции по ядерной безопасности неуместны

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Обвинения стран Запада в адрес Москвы в вопросе обстановки на Украине на Международной конференции по физической ядерной безопасности неуместны, заявил заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, представители ЕС начинают свои выступления с резких обвинений против России по поводу украинского конфликта. «Это совершенно неуместно», — ответил он на подобные действия.

По мнению Устинова, речь идет о международном сотрудничестве в области физической ядерной безопасности. «Когда некоторые страны позволяют себе такие политизированные заявления, совершенно понятно, что физическая ядерная безопасность интересуют их в меньшей степени», — подчеркнул он.

Ранее министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) заявили, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Для этого, по их словам, Россия должна покинуть территории, которые западные страны считают украинскими.

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      Марина Совина
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