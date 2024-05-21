В Крыму опровергли информацию о сборе на инсулин

Минздрав Крыма опроверг информацию о сборе на инсулин

Минздрав Крыма опроверг информацию о сборе средств на инсулин. Об этом сообщает РИА Новости.

В чатах Telegram-каналов распространились сообщения, в которых говорится, что Минздрав Крыма объявляет о всероссийском сборе для крымских диабетиков. «Крым и вся Россия, помогите диабетикам Крыма получить инсулин», — отмечают авторы. К объявлению о сборе также прилагается номер карты российского банка.

Реквизиты банковской карты, опубликованные в соцсетях, в 2016-2018 годах использовались для пожертвований в пользу президентской кампании Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В настоящий момент перевод невозможен.

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергло сведения о сборе на инсулин. Там заявили, что эти данные являются фейком. «Данная информация является фейковой. Призываем крымчан не поддаваться на уловки мошенников и доверять информации, опубликованной на официальных ресурсах», — сказали в пресс-службе министерства.

Автор проекта «Крымский СМЕРШ» Александр Талипов заявил, что подобные сообщения являются провокацией украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). «Ситуация для ВСУ сейчас складывается негативным образом по всей линии фронта, они один за одним теряют населенные пункты, несут огромные потери в личном составе. Поэтому украинский ЦИПсО пытается разными способами расшатать обстановку в России, в том числе в Крыму», — сказал он.

Информация о сборе средств на инсулин в Крыму не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».