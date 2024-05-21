В России оштрафуют «дочку» крупной нефтяной компании

ФАС оштрафует «дочку» «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо для аграриев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафует нижегородскую «дочку» нефтяной компании «Лукойл», сообщает пресс-служба ведомства.

«Лукойл-Центрнефтепродукт» продавал в мелком опте дизельное топливо для аграриев региона по различным ценам в один и то же период времени, хотя занимающая доминирующее положение на территории Нижегородской области крупная организация должна была реализовывать продукцию по одинаковой для всех потребителей цене, следует из материалов.

Как напоминает РИА Новости, соответствующее дело в отношении компании завели в октябре в связи с поднятыми почти вдвое (с 9,2 до 17,7 процента) наценками на дизтопливо.

В декабре прошлого года также стало известно, что антимонопольщики возбудили дело против дочерних компаний «Лукойла» в Нижегородской области и Пермском крае, заподозрив их в завышении цен на бензин в период низких оптовых цен. Расследование начали в отношении «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Лукойл-Уралнефтепродукт».