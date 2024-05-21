В России усомнились в возможности стран Запада усилить системы ПВО Украины

Военный аналитик Коротченко: в ближайшие месяцы Киев вряд ли получит нужные ЗРК

Объединение финансовых усилий стран Запада в рамках инициативы «Немедленные действия по противовоздушной обороне» не означает, что в ближайшие месяцы Украина получит зенитные ракетные комплексы (ЗРК), необходимые для замены тех, которые были выведены из строя ударами российских войск. Об этом заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, сообщает во вторник, 21 мая, РИА Новости.

«Все, что мог в этом направлении, Запад уже Украине передал», — отметил он.

Эксперт указал, что любая система ПВО производится «не за месяц-два», а в течение нескольких лет. При этом передача уже имеющихся в распоряжении западных государств ЗРК приведет к «оголению» их собственной территории.

«Согласятся ли страны НАТО в ущерб собственной безопасности передать, например, 50 процентов наличного комплекта систем ПВО на Украину? Это большой вопрос», — отметил аналитик.

Ранее Минобороны ФРГ заявило, что инициативу Германии по укреплению системы ПВО Украины планируют поддержать 12 стран. Как подчеркивается, Дания, Бельгия, Нидерланды, Норвегия и Канада окажут финансовую помощь. При этом Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Испания, Литва и Румыния помогут ракетами и военной техникой. Также к инициативе планирует присоединиться Латвия, отметили в немецком военном ведомстве.