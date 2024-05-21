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17:10, 21 мая 2024Россия

Володин заступился за русского философа Ильина

Володин: неправильно политизировать философа Ильина и записывать его к фашистам
Иван Ильин

Иван Ильин. Фото: Wikipedia

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заступился за русского философа Ивана Ильина, раскритиковав попытки записывать того к фашистам и политизировать его труды. Политик раскритиковал депутатов, использующих трибуну палаты для озвучивания лозунгов, которые разъединяют общество, сообщает во вторник, 21 мая, РИА Новости.

Во время пленарного заседания 21 мая депутат от КПРФ Денис Парфенов с трибуны Государственной Думы заявил, что Ильин — «фашиствующий философ, который поддерживал Гитлера, Муссолини и Салазара».

«Когда мы говорим о философе, историке Ильине, то надо учитывать то, что политизация его трудов и, тем более, записывание его к тем, к кому он отношения не имел, неправильно», — указал депутату Володин.

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Иван Ильин (1883 — 1954) — русский философ, правовед, доктор государственных наук, профессор, а также публицист и один из главных идеологов Белого движения, идеалы которого стремился раскрыть в своих философских произведениях. Выпускник Императорского Московского университета, там же защитил диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека».

В 1918-1922 годы Ильин был неоднократно арестован советскими спецслужбами по обвинению в «контрреволюционной деятельности». В 1922 году был выслан большевиками из России на «философском пароходе». После высылки жил и работал в Германии, преподавал в Русском научном институте в Берлине. Вскоре после прихода к власти в Германии национал-социалистов, в 1934 году, Ильин был уволен, ему запретили преподавать и выступать публично. В 1938 году философ был вынужден уехать в Швейцарию, где и прожил до конца жизни.

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      Игорь Дмитров
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