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21:28, 21 мая 2024Мир

Стало известно о передаче США Украине устревшего оружия

Основатель Blackwater Эрик Принс: отправленное Киеву оружие не меняет исход боев

Фото: John Schoebel / Global Look Press

США передают Киеву устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в украинском конфликте, считает основатель компании Blackwater Эрик Принс. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если Вашингтон отправляет что-то сделанное десять лет назад, «сейчас это стоит в четыре, в пять раз больше». «Это огромная афера, оплаченная Пентагоном, который не умеет покупать экономически эффективно. Это не меняет исход боев», — подчеркнул эксперт.

Принс добавил, что выделяемые на помощь Украине деньги идут пяти крупным оборонным подрядчикам США.

Ранее стало известно об использовании Вооруженными силами Украины американских систем противовоздушной обороны над территорией России.

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      Марина Совина
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