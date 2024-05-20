В США рассказали об использовании ВСУ американских ПВО над территорией России

В США призвали разрешить Украине наносить удары над территорией России

США должны разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американские системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения ракет над территорией России. Об этом заявил экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус, его слова передает телеканал CNN.

«Есть некоторые сложные решения, которые придется принять. В частности, разрешить Украине полное использование американских систем ПВО над российским воздушным пространством. Чтобы Вооруженные силы (ВС) России могли наносить удары, им не нужно заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков находится так близко к границе», — рассказал Петреус.

Также он добавил, что Запад опасается наличия у Киева «высокого риска потери крупных городов». По его мнению, украинская армия находится сейчас «в крайне тяжелом состоянии».

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Украине о запрете ударов по России американским оружием во время своего неожиданного визита в Киев. Он подчеркнул, что США никогда не давали разрешения на использование поставляемых вооружений за пределами территории Украины.