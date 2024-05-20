Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:49, 20 мая 2024Мир

В США рассказали об использовании ВСУ американских ПВО над территорией России

В США призвали разрешить Украине наносить удары над территорией России
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ints Kalnins / Reuters

США должны разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американские системы противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения ракет над территорией России. Об этом заявил экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус, его слова передает телеканал CNN.

«Есть некоторые сложные решения, которые придется принять. В частности, разрешить Украине полное использование американских систем ПВО над российским воздушным пространством. Чтобы Вооруженные силы (ВС) России могли наносить удары, им не нужно заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков находится так близко к границе», — рассказал Петреус.

Также он добавил, что Запад опасается наличия у Киева «высокого риска потери крупных городов». По его мнению, украинская армия находится сейчас «в крайне тяжелом состоянии».

15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил Украине о запрете ударов по России американским оружием во время своего неожиданного визита в Киев. Он подчеркнул, что США никогда не давали разрешения на использование поставляемых вооружений за пределами территории Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Кабмин поддержал проект о признании супругами гражданских жен погибших в СВО

      Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

      Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

      Россияне расхотели покупать жилье

      Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

      На Украине решили отправлять повестки по почте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше