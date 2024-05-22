18-летнюю девушку похитили из торгового центра в Петербурге. Она дозвонилась тете и собиралась выпрыгнуть из машины

В Петербурге 18-летнюю девушку похитили из торгового центра

Вечером во вторник, 21 мая, компания неизвестных похитила 18-летнюю девушку в Санкт-Петербурге. Ее силой усадили в черный автомобиль Lada Granta с номерами Ставропольского края и увезли в сторону Москвы.

Около 21:45 потерпевшая смогла дозвониться до своей тети и сообщить ей, что нападение произошло в точке быстрого питания в колпинском торговом центре (ТЦ) «Ока». Девушка рассказала, что машина похитителей направляется по трассе М11. Она также заявила, что намерена выпрыгнуть из автомобиля.

Последнее сообщение от девушки было отправлено из Заволжска Ивановской области, далее связь с ней оборвалась. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию о похищении заявила мать девушки

По данным телеканала 78.ru, девушка живет с матерью в городе Тосно Ленинградской области. Нигде не учится и не работает.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Именно 48-летняя родительница заявила о похищении в полицию, уточняет «Фонтанка». Она сообщила стражам правопорядка, что примерно в 17:00 ее дочь вышла из дома в магазин. На ней была длинная черная юбка и такого же цвета блузка. По информации издания, похищенная увлекалась гаданиями и общалась с представителями народа рома.

Ранее девушка уже сбегала из дома

78.ru выяснил, что подобная ситуация происходит с жительницей Тосно не в первый раз. Полтора года назад она уже исчезала. Девушка неоднократно ездила в Адлер, Краснодар и Минеральные Воды. Последний раз она сбегала в Ставропольский край к своему возлюбленному.

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Также телеканал опубликовал скриншоты переписки родных с похищенной. Девушка пишет, что ее украли «мальчики лет по 20», и заявила, что боится их.