Из-за опасного заболевания женщину три года принимали за беременную

Из-за вовремя не диагностированного эндометриоза жительницу Лондона Сару Махон в течение трех лет принимали за беременную. Ее историю передает издание The Sun.

29-летняя жительница Лондона рассказала, что с подросткового возраста страдала болезненными менструациями. Однако в последние годы боль стала просто нестерпимой, а также появился дискомфорт во время полового контакта. Женщина обратилась за медицинской помощью, и врачи выявили у нее синдром раздраженного кишечника (СКР). Из-за этого диагноза специалисты не заметили у пациентки другое, более опасное заболевание.

Британку постоянно тошнило, из-за назначенной терапии она стала выглядеть будто на пятом месяце беременности. Врачи, у которых она побывала, настаивали, что у нее проблемы с кишечником, и продолжали терапию от несуществующей болезни. Также ей посоветовали сменить рацион для устранения неприятных симптомов. Однако болезнь прогрессировала, из-за чего Махон даже перестала выходить из дома.

На одном из медицинских осмотров женщина рассказала, что у ее матери был эндометриоз, но даже тогда врачи отказали в тщательном обследовании, подтвердив первоначальный неверный диагноз. Тогда пациентка стала сама искать свои симптомы в интернете и выяснила, что они указывают на эндометриоз.

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После этого Махон попала на прием к врачу в частной клинике, специализирующейся на лечении эндометриоза, где и подтвердились ее предположения. Специалисты в ходе обследования выяснили, что эндометрий пациентки разросся за пределы матки и распространился в ткани таза и прямой кишки. Женщине была назначена операция, которая обошлась ей в 7,5 тысячи фунтов стерлингов (864,4 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»).

После хирургического вмешательства и восстановления женщина перестала испытывать болезненные ощущения и теперь призывает всех добиваться установления точных причин развития любой болезни.

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