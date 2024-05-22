Выживший в авиакатастрофе рассказал о своей судьбе. Он был бездомным, но выдержал испытания и пришел к успеху

Выживший в авиакатастрофе экс-теннисист Лейвер основал компанию Lucky Energy

Бывший теннисист Ричард Лейвер из американского штата Юта стал одним из 24 выживших в авиакатастрофе 1985 года. После крушения самолета он долго боролся с депрессией и ПТСР, бродяжничал. Когда его жизнь наконец наладилась, мужчина столкнулся с инвалидностью дочери. Но преодолел и это, стал успешным предпринимателем. Почему Лейвер сравнивает себя с библейским Иовом и как ему удалось справиться со всеми трудностями — рассказывает «Лента.ру».

В 1985 году в Далласе из-за плохих погодных условий разбился самолет

Рейс 191 авиакомпании Delta Air Lines летел из американского штата Флорида в Лос-Анджелес, когда попал в шторм. Диспетчер и пилот решили изменить маршрут, чтобы совершить запланированную посадку в аэропорту Далласа. Им это не удалось.

Усилившийся ветер и дождь вызвали микропорыв: чрезвычайно мощный порыв воздуха ударил по поверхности самолета, из-за чего судно начало стремительно снижаться. Позднее один из выживших в катастрофе, Джей Слашер, рассказал журналистам, что перед крушением ему казалось, что что-то «толкает самолет вниз».

Фото с места крушения Фото: Carlos Osorio / AP

Несмотря на попытки пилотов остановить падение, судно врезалось в землю в 1,5 километра от взлетно-посадочной полосы, снесло две водонапорные башни и взорвалось.

На самолете летели 152 пассажира, одним из которых был Дон Эстридж, считающийся «отцом» IBM PC — первого массового персонального компьютера. В катастрофе выжили только 24 человека. Половина из них не пострадали, поскольку сидели в хвостовой части самолета — самой безопасной при крушениях.

Лейвер стал одним из немногих выживших в авиакатастрофе

Ричард Лейвер происходит из семьи, посвятившей жизнь теннису. Его двоюродный брат Род Лейвер — знаменитый австралийский теннисист, а отец Ян Лейвер — тренер по теннису. На злополучном самолете Delta 191 12-летний Ричард должен был лететь с отцом на спортивный турнир.

Перед рейсом мальчику приснился вещий сон о катастрофе. Он боялся лететь, а мать его успокаивала. По ее словам, шанс того, что сон сбудется, был очень низким, как она сказала, буквально «один на миллион».

Уже в самолете мальчик увидел усиливающийся шторм из окна. «Моего отца, казалось, это нисколько не беспокоило: он пил ром с колой, курил сигару и смеялся, пока смотрел ковбойский фильм», — рассказал Лейвер изданию People.

И тут мир начал замедляться. Я почувствовал, что что-то может быть не так. Я пошел в туалетную комнату, умылся, посмотрел в зеркало и в тот момент понял — самолет вот-вот разобьется Ричард Лейвер

Когда самолет начал падать, подросток решил не пристегиваться, повинуясь, по его словам, внутреннему голосу. При столкновении с землей Лейвера выбросило на поле. «Мне обожгло лицо, — рассказал он. — Не мог ни двигаться, ни говорить. Позвать на помощь тоже не мог».

Ливень заливал поле, на котором лежал Лейвер. Уровень воды поднимался, и он начал задыхаться, но не мог ничего сделать из-за полученных травм. Его спас мужчина, проезжавший мимо. Он остановил свой грузовик, перерезал ограждение и вытащил подростка из воды. Лейвера доставили на вертолете в больницу.

Если Бог когда-то и существовал, он был нужен в этих палатах Ричард Лейвер

Ян Лейвер крушение не пережил. Так началась полная преград история Ричарда Лейвера, которую он сравнивает с жизнью Иова. Согласно Библии, Бог решил испытать веру мужчину и позволил Сатане причинять ему страдания. Иов вытерпел все несчастья, за что был вознагражден.

После катастрофы мужчине пришлось долго бороться с депрессией и ПТСР

Лейвер долго не мог оправиться от произошедшего. Ему было уже чуть больше 20 лет, а он все пытался справиться с депрессией, тревогой и посттравматическим расстройством. Ни на одной работе он не задерживался долго, отовсюду его выгоняли. «Я не мог оставаться в настоящем. Я всегда смотрел на жизнь так, будто все в ней в любой момент могло пойти не так», — признался Лейвер.

К 27 годам у мужчины закончились деньги, чтобы платить за квартиру. Не было и машины.

Я сдался, у меня и правда не было особой надежды. Я просто хотел, чтобы это закончилось. Мне казалось, что у меня ничего не получается в жизни Ричард Лейвер

Лейвер знал, что может обратиться за помощью к близким, но решил сначала исправить свое ментальное состояние — «сделать операцию на душе». Для этого он ушел он жить на пляж.

В первые десять дней бродяжничества Лейвер истратил все 200 долларов (18 тысяч рублей), что у него были. Мужчине повезло, что владельцы бара неподалеку знали его и его семью. Они позволяли бродяге есть в их заведении в течение «счастливого часа», когда на все позиции меню распространяются большие скидки.

Спустя 40 дней Лейвер наконец нашел необходимое ему душевное спокойствие. По словам мужчины, в последний день на пляже он упал на колени и закричал. По его словам, в этом крике он выразил всю терзавшую его боль и таким образом освободился от нее. Лейвер понял, что больше никогда не сдастся. Он попросил сестру купить ему билет в Калифорнию и там начал новую жизнь.

Ричард Лейвер Фото: @michelleaver

Лейвер завел семью и основал две компании

Лейвер устроился работать в теннисный клуб калифорнийского города Палм-Спрингс. В тот период Ричард встретил свою будущую жену Мишель. Он предложил стать тренером по теннису троих детей женщины, оставшихся у нее после развода. Так начались их отношения.

Через какое-то время у пары родилась дочь Кейт. Однако вскоре девочке диагностировали ДЦП. Кейт не могла набрать вес, потому что питательные вещества не усваивались в ее организме. Сколько бы она ни ела, вес не прибавлялся. Истощение начало представлять опасность для ее жизни.

Я знал, что если потеряю Кейт, это станет последней каплей. И я не собирался дать этому случиться. Понимал, что спасением Кейт я спасу и себя Ричард Лейвер

В три года девочке установили специальный зонд для кормления и перевели ее на жидкие смеси. Когда Кейт исполнилось пять, к Лейверу пришла идея. Он решил готовить вкусные гипоаллергенные смеси исключительно из органических продуктов. В составлении рецепта Лейверу помогал друг, работающий шеф-поваром.

Только 71-й вариант смеси, разработанный мужчинами, смог помочь ребенку

Лейвер назвал получившийся коктейль «кремом Кейт». Благодаря новому рациону девочка перестала принимать большинство таблеток. В июле ей исполнится 18 лет: за все это время она ни разу не болела.

Лейвер показал свои разработки диетологам и педиатрам и с их помощью основал компанию Kate Farms. Она производит смеси для детей с пищевой непереносимостью продуктов. Мужчина также является основателем еще одной компании, которая выпускает энергетические напитки Lucky Energy.

Сейчас Лейверу 51 год, он по-прежнему женат, у него пять детей. Мужчина называет свою жизнь историей бунтаря-аутсайдера.