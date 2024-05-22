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16:42, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о завершении работы над гарантиями безопасности с США

Ермак: Украина и США почти завершили работу над гарантиями безопасности

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил соглашение о гарантиях безопасности, работа над которым завершается. Об этом сообщила пресс-служба офиса.

«Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которой близится к завершению», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили подготовку Киева к «саммиту мира» в Швейцарии. Ермак отметил важность участия в мероприятии стран со всех континентов. Глава офиса президента Украины также проинформировал Салливана о ситуации на фронте, подчеркнув важность усиления противовоздушной обороны страны западными системами.

23 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон начали работать над документом о гарантиях безопасности. По его словам, договор станет «самым сильным» из всех двусторонних соглашений Украины с другими странами.

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      Кристина Есикова
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