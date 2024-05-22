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12:18, 22 мая 2024Россия

Никола Вешний: что за праздник, что можно и нельзя делать

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Сегодня, 22 мая, православные верующие отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских (территория современной Турции) в итальянский город Бари. В народе этот праздник также называют Никола Вешний или Никола Летний. «Лента.ру» рассказывает, что это за событие, какие приметы с ним связаны, что можно и что нельзя делать на Николу Вешнего.

Какого числа отмечается

В православном календаре есть три даты, посвященные Николаю Чудотворцу:

  • 22 мая — Никола Вешний (Летний), день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари в XI веке;
  • 11 августа — Никола Осенний, праздник в честь рождения святого. Католики Рождество Николая Чудотворца не отмечают;
  • 19 декабряНикола Зимний, день кончины святого.

Никола Вешний относится к переходящим праздникам и отмечается каждый год 22 мая. В 2024 году этот день выпал на среду.

Фото: Igor Palkin / patriarchia.ru / Globallookpress.com

История праздника

Николай Чудотворец

Николай родился в греческой колонии Ликия (сейчас это территория Турции) около 270 года нашей эры. Его родители владели большим богатством, но сам Николай с раннего возраста предпочитал проводить время за чтением религиозных книг и посещать службы в церкви.

Позднее Николая рукоположили в сан священника, а затем избрали епископом Мир Ликийский. Всю свою жизнь Николай был примером благодетели, кротости и любви к людям.

Считается, что за свою жизнь Николай совершил множество чудес, за что и был назван Чудотворцем

Когда священника не стало около 342-351 годов, его мощи положили в местной кафедральной церкви.

Перенесение мощей

В XI веке, когда начались набеги турков на эти территории, они стремились уничтожить и мощи Николая. Поэтому в 1087 году итальянские купцы решили перевезти останки святого в город Бари.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Именно 22 мая мощи святителя Николая торжественно перенесли в итальянскую церковь святого Стефана, а через год в городе построили в Бари церковь в честь Чудотворца.

Изначально праздник перенесения мощей отмечали только в Бари, но вскоре и Русская Православная Церковь установила день память этого события

Традиции

Никола Вешний у крестьян считался важной датой. Например, в некоторых районах страны в этот день впервые выгоняли табуны лошадей пастись ночью. Чтобы Николай Чудотворец уберег животных от диких зверей, крестьяне заказывали молебны.

Кроме того, в некоторых районах проводились так называемые «никольщины» — мужские сборища, где чествовали пастухов и погонщиков. Ночью было принято устраивать пир у костров на лугах — пока пасутся лошади.

На Николу Вешнего крестьяне устраивали и «хождения в жито» — ритуальные обходы полей и осмотр посевов. Поскольку Николай считался покровителем плодородия, считалось, что накануне 22 мая (9 мая по старому стилю) святой сам обходит поля и помогает посевам расти.

Существовали и другие ритуалы: например, проводили охранительные магические обряды, пили пиво, устраивали молебны с прошением дождя у колодцев.

Фото: ShinePhantom / Wikipedia

Что можно делать

  • Играть свадьбу;
  • Мириться с близкими;
  • Начинать сажать картошку;
  • Ходить в церковь и освящать воду.

Кроме того, считается, что после 22 мая можно купаться в открытых водоемах.

Что нельзя делать

  • Стричь волосы и ногти;
  • Выносить мусор поздно вечером;
  • Брать и давать деньги в долг.

Приметы

  • Если квакают лягушки на болотах — к хорошему урожаю овса.
  • Ясное небо на закате сулит хорошую погоду в ближайшие недели. То же обещает гром ночью.
  • Если на ольхе распустились цветки — пора сеять гречку.
  • Если дует южный ветер — значит, урожай будет богатым, а летом теплым.
  • Нераскрывшиеся одуванчики — к дождю.
  • Цветущая рябина — к короткой осени.

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      Вера Павлова
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