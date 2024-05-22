Никола Вешний: что за праздник, что можно и нельзя делать

Сегодня, 22 мая, православные верующие отмечают день перенесения мощей святого Николая Чудотворца из Мир Ликийских (территория современной Турции) в итальянский город Бари. В народе этот праздник также называют Никола Вешний или Никола Летний. «Лента.ру» рассказывает, что это за событие, какие приметы с ним связаны, что можно и что нельзя делать на Николу Вешнего.

Какого числа отмечается

В православном календаре есть три даты, посвященные Николаю Чудотворцу:

22 мая — Никола Вешний (Летний), день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари в XI веке;

— Никола Вешний (Летний), день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари в XI веке; 11 августа — Никола Осенний, праздник в честь рождения святого. Католики Рождество Николая Чудотворца не отмечают;

— Никола Осенний, праздник в честь рождения святого. Католики Рождество Николая Чудотворца не отмечают; 19 декабря — Никола Зимний, день кончины святого.

Никола Вешний относится к переходящим праздникам и отмечается каждый год 22 мая. В 2024 году этот день выпал на среду.

Фото: Igor Palkin / patriarchia.ru / Globallookpress.com

История праздника

Николай родился в греческой колонии Ликия (сейчас это территория Турции) около 270 года нашей эры. Его родители владели большим богатством, но сам Николай с раннего возраста предпочитал проводить время за чтением религиозных книг и посещать службы в церкви.

Позднее Николая рукоположили в сан священника, а затем избрали епископом Мир Ликийский. Всю свою жизнь Николай был примером благодетели, кротости и любви к людям.

Считается, что за свою жизнь Николай совершил множество чудес, за что и был назван Чудотворцем

Когда священника не стало около 342-351 годов, его мощи положили в местной кафедральной церкви.

Перенесение мощей

В XI веке, когда начались набеги турков на эти территории, они стремились уничтожить и мощи Николая. Поэтому в 1087 году итальянские купцы решили перевезти останки святого в город Бари.

Очередь к мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Именно 22 мая мощи святителя Николая торжественно перенесли в итальянскую церковь святого Стефана, а через год в городе построили в Бари церковь в честь Чудотворца.

Изначально праздник перенесения мощей отмечали только в Бари, но вскоре и Русская Православная Церковь установила день память этого события

Традиции

Никола Вешний у крестьян считался важной датой. Например, в некоторых районах страны в этот день впервые выгоняли табуны лошадей пастись ночью. Чтобы Николай Чудотворец уберег животных от диких зверей, крестьяне заказывали молебны.

Кроме того, в некоторых районах проводились так называемые «никольщины» — мужские сборища, где чествовали пастухов и погонщиков. Ночью было принято устраивать пир у костров на лугах — пока пасутся лошади.

На Николу Вешнего крестьяне устраивали и «хождения в жито» — ритуальные обходы полей и осмотр посевов. Поскольку Николай считался покровителем плодородия, считалось, что накануне 22 мая (9 мая по старому стилю) святой сам обходит поля и помогает посевам расти.

Существовали и другие ритуалы: например, проводили охранительные магические обряды, пили пиво, устраивали молебны с прошением дождя у колодцев.

Что можно делать

Играть свадьбу;

Мириться с близкими;

Начинать сажать картошку;

Ходить в церковь и освящать воду.

Кроме того, считается, что после 22 мая можно купаться в открытых водоемах.

Что нельзя делать

Стричь волосы и ногти;

Выносить мусор поздно вечером;

Брать и давать деньги в долг.

Приметы