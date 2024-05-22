Россияне оценили качество отечественных лифтов

ПИК и «ВсеИнструменты.ру»: 46 % россиян считают российские лифты лучше импортных

Почти половина россиян считает, что российские лифты лучше зарубежных. К такому выводу пришли аналитики девелопера ПИК и онлайн-гипермаркета товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» по результатам опроса россиян, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным исследователей, 46 процентов опрошенных граждан придерживаются мнения, что российские лифты более качественные и надежные, чем импортные аналоги. Они также выяснили, что 40 процентов россиян отдают предпочтение отечественным брендам, когда возникает вопрос выбора товаров для строительства и ремонта.

За последний год более двух третей респондентов — 68 процентов — стали покупать больше стройматериалов, выпущенных под российскими брендами. При этом 82 процента россиян заявили, что не сомневаются в качестве их отечественного производства. В качестве преимуществ российских материалов и инструментов они выделили доступность (48 процентов), возможность обращения в поддержку (22 процента) и широкий ассортимент (20 процентов). Иностранные же бренды, напротив, вызывают опасения, которые связаны с высокой ценой (55 процентов), перебоями с поставками (21 процент) и сложностью покупки (12 процентов).

Ранее стало известно, что летом цены на основные строительные материалы в России могут повыситься в среднем на 10-15 процентов.