Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
04:49, 22 мая 2024Путешествия

Россияне стали массово уезжать из Турции

Reuters: россияне массово покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и финансами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shady Alassar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россияне, которые переехали в Турцию после начала специальной военной операции (СВО), стали массово уезжать в другие страны, сообщает Reuters.

В мае число россиян с видом на жительство (ВНЖ) в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось со 154 тысяч до 96 тысяч.

По данным агентства, основными причинами переезда граждан России из Турции в другую страну, например в Сербию или Черногорию, стали проблемы с получением ВНЖ, высокая инфляция, а также трудности с банковским обслуживанием из-за санкций.

Ранее стало известно о росте цен на недвижимость в Турции, что спровоцировало отъезд из страны многих россиян. В целом число иностранцев, живущих в Анталье, по итогам прошлого года снизилось на 40 тысяч человек. Среди них оказалось много граждан России, которые на фоне удорожания жилья стали перебираться в Сербию и ОАЭ. Кроме того, в начале 2023 в стране ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

      Женщина посетила первую оргию в 48 лет и рассказала о впечатлениях

      «Доктор Куин» избавится от своего 400-летнего особняка

      Байден назвал Трампа угрозой для всей планеты

      Россияне стали массово уезжать из Турции

      Перечислены новые ИИ-функции Windows 11

      На Украине прошли акции неповиновения военкомам

      В США обвинили ФБР в планах убить Трампа

      Девушка узнала о предпочтениях возлюбленного в порно и обеспокоилась

      Евросоюз начал блокировку счетов российских организаций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше