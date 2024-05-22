Россияне стали массово уезжать из Турции

Reuters: россияне массово покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и финансами

Россияне, которые переехали в Турцию после начала специальной военной операции (СВО), стали массово уезжать в другие страны, сообщает Reuters.

В мае число россиян с видом на жительство (ВНЖ) в Турции по сравнению с концом 2022 года уменьшилось со 154 тысяч до 96 тысяч.

По данным агентства, основными причинами переезда граждан России из Турции в другую страну, например в Сербию или Черногорию, стали проблемы с получением ВНЖ, высокая инфляция, а также трудности с банковским обслуживанием из-за санкций.

Ранее стало известно о росте цен на недвижимость в Турции, что спровоцировало отъезд из страны многих россиян. В целом число иностранцев, живущих в Анталье, по итогам прошлого года снизилось на 40 тысяч человек. Среди них оказалось много граждан России, которые на фоне удорожания жилья стали перебираться в Сербию и ОАЭ. Кроме того, в начале 2023 в стране ужесточили проверки заявок от иностранцев на получение туристического вида на жительство.