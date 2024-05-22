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06:39, 23 мая 2024Россия

В России решили возродить Партию любителей пива

«Ъ»: в Москве прошло собрание оргкомитета Партии любителей пива
Встреча членов Партии любителей пива. Москва, 1994 год

Встреча членов Партии любителей пива. Москва, 1994 год. Фото: Веленгурин Владимир/Фотохроника/ТАСС

В России решили возродить Партию любителей пива (ПЛП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В среду, 22 мая, в Москве прошло собрание оргкомитета партии, ликвидированной еще в 1998 году. Возродить ее намерены прежние лидеры — политолог Константин Калачев, юрист Дмитрий Шестаков и художник Сергей Поляков. Финансирование политического объединения партии обеспечит предприниматель и инвестор Сергей Гришин. Не исключен вариант, что партия получит новое название.

По словам Калачева, обновленная ПЛП намерена предложить прогрессивную политическую альтернативу существующим партиям, не вступая при этом в прямую конфронтацию с действующей властью.

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«Партия добра и мира, партия прогресса, партия позитивного патриотизма, партия за гуманизацию нашей общественной жизни, партия за все хорошее, против всего плохого», — таким образом Калачев представил программу любителей пива.

«В 2025 году мы планируем участвовать в региональных выборах, чтобы получить мандаты и с этими мандатами участвовать в выборах в Госдуму», — рассказал Поляков. По его мнению, у ПЛП есть все шансы стать самой популярной партией страны.

Партия любителей пива появилась в 1994 году. В следующем году любители пенного напитка участвовали в выборах в Думу, но попасть в парламент не смогли.

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      Марина Совина
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