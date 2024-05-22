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17:51, 22 мая 2024Мир

Вашингтон обвинили в поддержке ответственного за пытки в Афганистане военного

NYT: США поддерживали командира Разика, занимавшегося пытками в Афганистане

Фото: Reuters

Вашингтон поддерживал полевого командира Абдула Разика, занимавшегося на протяжении последних 20 лет пытками, казнями и похищением людей в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Генерал Абдул Разик был одним из самых ярых союзников Америки. (...) Но его успех был основан на пытках, внесудебных казнях и похищениях. Во имя безопасности он превратил полицию Кандагара в боевую силу без ограничений. Его офицеры, которые обучались, вооружались и получали зарплату в Соединенных Штатах, не обращали внимания на права человека и надлежащую правовую процедуру», — отмечается в материале издания.

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За свою тактику ведения боевых действий Разик получил в Афганистане прозвище Американский Монстр. При этом командование США высоко отмечало результаты его политики, называя его «великим другом и патриотом».

Авторы материала также обращают внимание на противоречивые результаты его жестоких методов. В краткосрочной перспективе тактика пыток позволила ему быстро раскрыть силы исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и нанести его бойцам ощутимый ущерб. Однако в долгосрочной перспективе Разик настроил против себя население Кандагара, в результате чего многие афганцы перестали поддерживать американский контингент и начали сотрудничать с «Талибаном».

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      Максим Габриелян
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