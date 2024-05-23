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13:52, 23 мая 2024Бывший СССР

Депутат Рады предложил призывать украинцев с помощью лотереи

Депутат Рады Гетьманцев предложил устроить призыв с помощью лотереи

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Даниил Гетьманцев предложил устроить призыв на Украине с помощью лотереи, передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

«Я бы использовал пример Соединенных Штатов Америки, когда призыв осуществлялся по определенным датам рождения, [которые] определялись случайно — в лотерею. (...) И призывались те люди, которые были рождены в ту дату», — заявил депутат.

Он добавил, что считает справедливым призыв безотносительно профессии или рода занятий человека.

Ранее стало известно, что граждане Украины, снятые с военного учета в связи с выездом из страны на срок более трех месяцев, обязаны вернуться и снова встать на учет. В документе сказано, что уехавшие за границу граждане подлежат военному призыву на тех же основаниях, что и оставшиеся на Украине. Им дали срок до 16 июня, чтобы явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК).

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      Валентин Карант
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