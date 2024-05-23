Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 23 мая 2024Мир

ЕС решил ограничить импорт западных товаров в Россию через Белоруссию

FT: ЕС хочет ограничить ввоз в Россию предметов роскоши через Белоруссию

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Европейский союз (ЕС) готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров в Россию. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным FT, ограничения затронут экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, сжиженный природный газ. Также будет прекращен импорт алмазов из Белоруссии. Кроме того, ЕС намерен ограничить ввоз в Россию «предметов роскоши», в то числе автомобилей класса люкс.

Ранее лидеры стран ЕС призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций и закрыть все возможные лазейки внутри и за пределами блока. Они также призвали Европейскую комиссию (ЕК) «подготовительную работу» по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. При этом в коммюнике не стали раскрывать, о разработке каких именно ограничительных мер идет речь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сожительница арестованного замминистра обороны Иванова переоформила авто на других владельцев. На чем она передвигалась?

      Власти назвали причину массовой драки в Симферополе

      Инфекционист нашел одну странность в распространении штамма FLiRT в России

      В России четырехлетний мальчик переехал сестру за рулем отцовского авто

      ЕС решил ограничить импорт западных товаров в Россию через Белоруссию

      МИД исключил восстановление контактов с Японией

      Украина выпустила по России беспилотники и десятки реактивных снарядов

      Байден предоставит Кении статус главного партнера НАТО

      Мужчинам с большим животом подсказали лучшие позы в сексе

      Китай нарастил поставки легковушек в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше