ЕС решил ограничить импорт западных товаров в Россию через Белоруссию

FT: ЕС хочет ограничить ввоз в Россию предметов роскоши через Белоруссию

Европейский союз (ЕС) готовится ужесточить санкции против Белоруссии с целью ограничить через нее импорт западных товаров в Россию. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным FT, ограничения затронут экспорт технологий и товаров, используемых в военных целях, сжиженный природный газ. Также будет прекращен импорт алмазов из Белоруссии. Кроме того, ЕС намерен ограничить ввоз в Россию «предметов роскоши», в то числе автомобилей класса люкс.

Ранее лидеры стран ЕС призвали усилить борьбу с обходом антироссийских санкций и закрыть все возможные лазейки внутри и за пределами блока. Они также призвали Европейскую комиссию (ЕК) «подготовительную работу» по дальнейшим санкциям против Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. При этом в коммюнике не стали раскрывать, о разработке каких именно ограничительных мер идет речь.