Певица Валерия заявила, что ее невестка может себе позволить откровенные фото

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла отношение к откровенным фото своей невестки — блогерши Лианы Шульгиной. Ее комментарий публикует «Стархит».

Отмечается, что ранее жену наследника исполнительницы Арсения Шульгина раскритиковали в сети за подобные снимки. В свою очередь, 56-летняя артистка встала на защиту супруги сына и отметила, что ее наряды периодически также вызывают возмущение.

«В соцсетях одни восхищаются, другие выражают свое недовольство. Мне пишут, что я слишком откровенна… Хотя где там? Чуть вырез поглубже, юбка покороче — и все, начинается… Есть такие пуритане, которые только и следят за чужой жизнью. Никак не реагирую на это. Лиана — молодая красивая девушка. Может себе позволить», — заявила звезда.

В апреле Валерия снялась в откровенных нарядах в честь 56-летия.