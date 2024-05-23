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14:20, 23 мая 2024Ценности

Певица Валерия раскрыла отношение к откровенным фото своей невестки

Певица Валерия заявила, что ее невестка может себе позволить откровенные фото

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская эстрадная певица Валерия раскрыла отношение к откровенным фото своей невестки — блогерши Лианы Шульгиной. Ее комментарий публикует «Стархит».

Отмечается, что ранее жену наследника исполнительницы Арсения Шульгина раскритиковали в сети за подобные снимки. В свою очередь, 56-летняя артистка встала на защиту супруги сына и отметила, что ее наряды периодически также вызывают возмущение.

«В соцсетях одни восхищаются, другие выражают свое недовольство. Мне пишут, что я слишком откровенна… Хотя где там? Чуть вырез поглубже, юбка покороче — и все, начинается… Есть такие пуритане, которые только и следят за чужой жизнью. Никак не реагирую на это. Лиана — молодая красивая девушка. Может себе позволить», — заявила звезда.

В апреле Валерия снялась в откровенных нарядах в честь 56-летия.

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      Карина Черных
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