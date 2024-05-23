Появилось видео с катафалком президента Ирана на пути в мавзолей

Появилось видео с церемонии похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана

Появилось видео с церемонии похорон погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси. Кадры публикует информационное агентство IRNA.

Иранского лидера похоронят в мавзолее имама Резы на его родине в Мешхеде. Улицы города переполнены людьми.

20 мая сообщалось, что в результате крушения все пассажиры вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. На борту воздушного судна, помимо иранского лидера, находились министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.