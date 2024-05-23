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16:32, 23 мая 2024Забота о себе

Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

Нутрициолог Кузина: пожилым людям нужно употреблять молочные продукты умеренно

Фото: Happy Together / Shutterstock / Fotodom

Пожилым людям нужно употреблять молочные продукты умеренно, посоветовала нутрициолог Катерина Кузина. Об их влиянии на организм пожилых людей она побеседовала «Вечерней Москвой».

Кузина отметила, что молоко и молочные продукты богаты веществами, необходимыми для поддержания здоровья в зрелом возрасте. В них есть кальций, способствующий укреплению костей, белки высокого качества, витамины группы В, а также рибофлавин и витамин В12, важные для энергетического обмена и функционирования нервной системы.

При этом Кузина сослалась на исследования, показавшие, что с возрастом человек становится менее толерантным по отношению к лактозе — сахару, содержащемуся в молочных продуктах. Из-за этого пожилые люди, употребляющие молочные продукты, могут наблюдать у себя вздутие живота, газообразование и расстройство желудка. Употребление таких продуктов без осторожности может также провоцировать развитие остеоартрита, акне и некоторых видов рака.

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По словам Кузиной, решение отказаться молочных продуктов после 50 лет должно приниматься индивидуально после консультации с врачом. «Если у вас нет непереносимости лактозы или других проблем со здоровьем, связанных с потреблением молочных продуктов, умеренное их потребление может быть полезным. В любом случае важно обеспечить достаточное поступление кальция, белка и других необходимых питательных веществ из альтернативных источников, если вы решите исключить молочные продукты из своего рациона», — заключила она.

Ранее врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия дал советы начинающим велосипедистам зрелого возраста. По словам врача, езда на велосипеде является прекрасным вариантом физической активности, при которой работают мышцы практически всего тела, особенно нижних конечностей, но отсутствует осевая нагрузка, как, например, при беге.

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      Александра Лисица
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