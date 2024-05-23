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09:35, 23 мая 2024Экономика

МТС открыла продажи на новые смартфоны и часы HUAWEI

Предзаказы Pura 70 оказались в пять раз выше, чем на HUAWEI P 60

Фото: МТС

МТС сообщает о старте продаж серии смартфонов HUAWEI Pura 70 и умных часов HUAWEI WATCH FIT 3. Новинки уже доступны онлайн и во всех магазинах МТС.

МТС первой в России открыла предзаказ на смартфоны HUAWEI после официальной презентации в своем флагманском магазине в Москве. Результаты предзаказа серии Pura 70 оказались в пять раз выше, чем на серию HUAWEI P 60 в 2023 году.

Наибольший спрос на новинки был зафиксирован в Москве и области — 34 процента предзаказов. Также среди лидеров Санкт-Петербург (семь процентов), Краснодарский край (шесть процентов), Республика Татарстан (четыре процента) и Ростовская область (три процента).

«Уже на этапе предзаказа мы увидели высокий интерес к серии HUAWEI Pura 70. Отмечу, что на столицу пришлось только чуть больше трети предзаказов, что говорит о значительной пользовательской базе HUAWEI в том числе и в регионах России. После начала старта продаж мы ожидаем, что спрос к новинке будет только расти», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 70 12+256 гигабайт — 69 999 рублей;
HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 гигабайт — 89 999 рублей;
HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 гигабайт — 129 999 рублей;
HUAWEI Watch FIT 3 — 12 999 рублей (в черном розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

Все покупатели новых HUAWEI Pura 70 Ultra получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3, а клиенты, выбравшие HUAWEI Pura 70 и HUAWEI Pura 70 Pro, получат смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 2 Active Edition.

Смартфоны Pura 70 доступны в МТС в розовом, белом и черном цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и черном, а модель Pura 70 Ultra можно выбрать в черном цвете.

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      Григорий Гончаров
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