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19:01, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Отсидевшая в тюрьме звезда TikTok показала популярный у заключенных рецепт

Фото: Daniel Horvath / Unsplash

Американка Джипси Роуз Бланшар, отсидевшая восемь лет в тюрьме и ставшая звездой соцсетей, показала рецепт популярного у заключенных напитка. Видео на эту тему она опубликовала в TikTok, пишет Dexerto.

По словам Бланшар, напиток представляет собой домашнюю версию энергетика Red Bull. На видео девушка размешала в небольшом количестве воды столовую ложку растворимого кофе, следом добавила в него смесь для приготовления напитков Kool-Aid и залила это клубничной газировкой. Кроме того, она посоветовала добавить в стакан несколько жевательных конфет с фруктовым вкусом.

В результате должен получиться напиток с ярко выраженным фруктовым вкусом, добавила Бланшар. «Его нужно подавать в бокале со льдом, не пытайтесь пить его теплым, в таком состоянии он отвратительный на вкус», — предупредила она и призналась, что пьет домашний энергетик даже после выхода из тюрьмы.

Джипси Роуз Бланшар в 2016 году осудили на десять лет лишения свободы за участие в расправе над ее матерью Ди-Ди Бланшар, которая выдавала дочь за тяжелобольную. По требованию Ди-Ди Бланшар девушка перенесла множество ненужных операций, передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд. История Джипси Роуз Бланшар получила большой резонанс и легла в основу сериала и фильма. В конце 2023 года ее досрочно выпустили из тюрьмы.

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      Маргарита Щигарева
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