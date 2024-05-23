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12:33, 23 мая 2024Силовые структуры

Пьяный россиянин разбил бутылкой голову сотруднику безопасности столичного метро

В Москве мужчина ударил бутылкой по голове сотрудника безопасности метро

Фото: Татьяна Подойницына / РИА Новости

В Москве задержали 44-летнего уроженца Нижегородской области, обвиняемого в нанесении побоев сотруднику службы безопасности столичного метрополитена. Об этом в четверг, 23 мая, сообщает городское управление полиции.

По данным полиции, ЧП произошло на станции «Трубная», после того как сотрудник безопасности воспрепятствовал проходу мужчины, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Расстроенный отказом пьяный пассажир со всей силы ударил сотрудника по голове стеклянной бутылкой.

Прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали дебошира и доставили его в отдел. Пострадавший госпитализирован, ему диагностирована ушибленная рана лобной области. Угрозы жизни нет.

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      Владимир Седов
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