Раскрыта причина обысков в офисе журнала «Компания»

РИА: обыски в офисе журнала «Компания» шли в рамках дела о вымогательстве

Обыски в офисе редакции журнала «Компания» в центре Москвы проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, потерпевшим по делу проходит топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко.

О следственных мероприятиях в «Компании» сообщалось вечером 22 мая. По информации РБК, проверялась информация, полученная при расследовании деятельности администраторов Telegram-канала «Адские бабки».