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11:14, 23 мая 2024Из жизни

Рыболов случайно поймал одну из самых опасных рыб

Во Флориде на наживку рыболова клюнула опасная четырехметровая акула

Фото: David Keep / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Флорида рыболов случайно поймал четырехметровую тигровую акулу, считающуюся одной из самых опасных рыб. Об этом сообщает WSAW-TV.

Оуэн Прайор удил рыбу с друзьями, когда у него стало клевать. Он понял, что ему попалось что-то крупное, но не сразу догадался, что именно. Ему понадобилось около 20 минут, чтобы вытащить акулу из воды. «И чем ближе я ее подтягивал, тем больше она становилась», — рассказывает рыболов.

Прайор и его друзья сфотографировались с уловом, а затем отпустили акулу в воду. Он утверждает, что рыба не пострадала. «Мы не ловили эту акулу специально, — объяснил рыболов. — Просто так вышло, что она клюнула на наживку. А наживка одна и та же для акул любых видов. Никогда не знаешь, что она съест».

Тигровые акулы обитают в тропических и субтропических водах по всей планете и нередко нападают на людей. Эти рыбы могут вырасти до 4,5 метра в длину и весить более 600 килограммов.

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В штате Флорида тигровые акулы охраняются законом. Рыбаки, случайно поймавшие представителя этого вида, обязаны отпустить его. Специально ловить этих рыб и вытаскивать их на сушу запрещено.

Ранее сообщалось, что ученые назвали животное, которое растерзало трехметровую акулу-людоеда у берегов Австралии. Разорванную пополам тушу заметили в октябре в районе мыса Бриджуотер на южной оконечности материка.

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      Олег Парамонов
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