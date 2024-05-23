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16:00, 23 мая 2024Экономика

Танкер российского «теневого флота» заблокировал турецкий пролив

Bloomberg: танкер с партией российской нефти сломался в проливе Дарданеллы

Фото: Xia Zhenhan / XinHua / Globallookpress.com

Утром в четверг, 23 мая, судно Hera 1 из российского «теневого» флота, перевозившее партию нефти, перегородило пролив Дарданеллы в Турции. Об этом со ссылкой на местных агентов по судоходству сообщает Bloomberg.

Причиной инцидента стала поломка двигателя. На время спасательных работ движение в южном направлении через пролив пришлось остановить.

Спустя три часа судам разрешили проход, а танкер был доставлен на якорную стоянку. Как отмечает агентство, сообщения о каких-либо других проблемах не поступало. Однако инцидент служит напоминанием о том, что миллионы баррелей российской нефти следуют в порты без четкого понимания, как и кем они застрахованы.

Судно должно было доставить в Индию 730 тысяч баррелей нефти, загруженной в Новороссийске. Оно должно было пройти через Суэцкий канал. Страховщик и бенефициарный владелец Hera 1 в базе данных Международной морской организации не указаны, что и позволяет причислить судно к «теневому» флоту.

Ранее агентство выяснило, что почти все танкеры, в отношении которых США ввели санкции за перевозку партий российской нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель, остановили работу и простаивают уже много месяцев. В общей сложности заблокировано движение 38 судов.

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      Платон Щукин
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