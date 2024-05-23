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16:34, 23 мая 2024Мир

Тайвань зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

Армия Тайваня зафиксировала возле острова 49 летательных аппаратов Китая

Фото: Ministry of National Defense / Wikipedia

Армия Тайваня зафиксировала возле острова несколько десятков летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом заявили в министерстве обороны острова, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что 49 истребителей и других летательных объектов КНР появились в воздушном пространстве возле острова. Отмечается, что по меньшей мере 35 из них пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Полеты были зафиксированы ранним утром в четверг, 23 мая. По информации Минобороны, среди летательных аппаратов НОАК были истребители Су-30, J-16 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Ранее Китай начал проведение комплексных военных учений вокруг Тайваня. Уточнялось, что они проходят к северу, югу и востоку от Тайваня, а также вокруг островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцю и Дунъинь.

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      Виктория Кондратьева
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