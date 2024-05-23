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20:32, 23 мая 2024Силовые структуры

Устроивший стрельбу в школе Казани обратился в Верховный суд Татарстана

В Казани устроивший стрельбу Галявиев попросил у суда вернуть его часть квартиры
СюжетСтрельба в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Осужденный Ильназ Галявиев, который утроил стрельбу в казанской гимназии №175 в мае 2021 года, обратился с заявлением в Верховный суд Татарстана. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, Галявиев, отбывающий пожизненное заключение в колонии особого режима «Черный дельфин», просит вернуть ему треть квартиры, которая была изъята для обеспечения исков от потерпевших по его уголовному делу. Речь идет о части жилища родителей, расположенного по улице Туганлык в Казани.

Галявиев посчитал решение, принятое Советским районным судом Казани, незаконным, так как он сам не принимал участия в покупке и обустройстве квартиры, а также не присутствовал на судебных заседаниях по поводу изъятия ее части. Осужденный начал опасаться, что ему некуда будет вернуться в случае выхода из колонии по УДО, и обратился в Верховный суд.

Ранее суд в Казани взыскал с Галявиева 1,4 миллиона рублей — именно в эту сумму следствие оценило ущерб, который осужденный нанес зданию школы. Деньги пойдут в пользу управления образования Казани.

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      Олеся Мицкевич
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