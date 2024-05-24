Летевший в Таджикистан самолет с россиянами экстренно сменил курс в небе

Летевший в Худжанд самолет экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

Летевший в Таджикистан самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно сменил курс в небе и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Airbus A321neo, следовавшим из Санкт-Петербурга в Худжанд 23 мая. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Командир воздушного судна принял решение следовать на незапланированный аэродром. Сигналы «Срочность» и «Бедствие» он не объявлял. В результате лайнер вынужденно приземлился в аэропорту Самары.

Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал. По данным источника, больного по прибытии в самарскую авиагавань встретили медики.

Ранее частный самолет-амфибия Л-145 с иностранцами на борту аварийно приземлился в Калуге из-за сломанных шасси и крыла. Инцидент случился с летевшим из белорусского Могилева воздушным судном 23 мая. Уточнялось, что оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.