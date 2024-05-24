Лукашенко призвал не пропустить удар «как в середине прошлого века»

Лукашенко: Белоруссия и Россия не пропустят удар «как в середине прошлого века»

Белоруссия и Россия не пропустят удар извне, как это случилось в середине XX века. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске, передает ТАСС.

Он отметил, что у обеих стран имеется совместная группировка Союзного государства, которая проходит необходимую подготовку. «Мир нестабилен, опасен. Нам нельзя пропустить этот удар, как это было в середине прошлого века. Мы не пропустим этого. Нам война не нужна», — подчеркнул политик.