Международный суд ООН принял решение по Израилю

Reuters: Международный суд ООН призвал Израиль остановить наступление в Рафахе

Международный суд ООН призвал Израиль остановить наступление в Рафахе, поскольку ситуация в Газе ухудшилась с тех пор, как в последний раз он призвал Тель-Авив предпринять шаги для смягчения гуманитарного кризиса. Об этом сообщает Reuters.

«Израиль в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и в связи с ухудшающимися условиями жизни в Рафахе должен немедленно прекратить военное наступление. Это может привести к таким условиям для жизни, которые приведут к физическому уничтожению палестинского народа», — сообщает агентство.

Также Международный суд ООН постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах. По его мнению, операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще больше усугубит тяжелый гуманитарный кризис.