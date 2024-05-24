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21:10, 24 мая 2024Экономика

Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание ряда растений

Юрист Русяев: выращивание мака снотворного и гармалы чревато тюремным сроком

Фото: Erich Schmidt / Globallookpress.com

За выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, на дачном участке можно получить тюремный срок. О том, чем это чревато, россиян предупредил юрист Илья Русяев в беседе с изданием News.ru.

По словам специалиста, в число таких растений входят мак снотворный, конопля, кат, гармала, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы, а с 2024 года — ипомея трехцветная. В соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РФ, за незаконное культивирование таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание составляет восемь лет лишения свободы.

Русяев уточнил, что штрафы и тюремные сроки назначаются в зависимости от количества растений на даче. Юрист порекомендовал дачникам не высаживать побеги с психоактивными веществами, удалять дикорастущие, а также следить за перечнем запрещенных к выращиванию растений.

Ранее в мае россиянам напомнили о тюремном сроке за сбор некоторых диких растений.

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      Полина Кислицына
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