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09:57, 24 мая 2024Мир

США признали одиночество Вашингтона в поддержке Израиля

Салливан: США расходятся с большинством стран в вопросе поддержки Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

США расходятся с большинством стран в вопросе поддержки Израиля. Соответствующее заявление сделал советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает The Washington Post (WP).

«Как страна, которая решительно защищает Израиль на международных форумах, таких как Организация Объединенных Наций, мы, безусловно, наблюдаем, как растущий хор голосов, включая голоса, которые ранее поддерживали Израиль, дрейфует в другом направлении», — отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что эта ситуация вызывает у Вашингтона беспокойство, так как она, по мнению американского чиновника, «не способствует долгосрочной безопасности и жизнеспособности Израиля».

Ранее Салливан поставил условие Саудовской Аравии, заявив, что США подпишут новое оборонное соглашение со страной только при условии, что она согласится на нормализацию отношений с Израилем.

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      Лина Пивоварова
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