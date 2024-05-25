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17:37, 25 мая 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ оценил оборону Киевской области

Генерал ВСУ Кривонос: оборонительные сооружения у Киева оставляют желать лучшего

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Оборонительные сооружения, возведенные в Киевской области, на данный момент оставляют желать лучшего. Таким мнением поделился генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос, передает РИА Новости.

«Пожалуй, даже привести старую линию киевского укрепрайона уже было бы неплохо, а нарастить усилия еще было бы лучше», — рассказал он, подчеркнув, что одной из причин такого состояния укреплений может быть коррупция.

При этом большой проблемой организации обороны генерал считает неучастие в ней военных и отсутствие реальных ответственных лиц. «Их уже сняли, и они где-то пропали», — так прокомментировал генерал возможность в будущем привлечения к ответственности виновных за упущения в обороне области.

Ранее командир «Русского легиона» Сергей Фомченков рассказал о срыве Российской армией организации украинских укреплений в Харьковской области. По его словам, артиллерия и беспилотники не позволили ВСУ выстроить полноценную линию обороны.

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      Дмитрий Попов
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