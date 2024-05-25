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00:31, 25 мая 2024Среда обитания

В России подготовят интернет-издание Красной книги

«ВНИИ Экология» собирается подготовить интернет-издание Красной книги

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Единый научный центр Минприроды России «ВНИИ Экология» подготовит интернет-издание российской Красной книги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

В настоящее время лаборатория готовит к изданию новый том «Растения и грибы». В него войдет 741 очерк авторства более сотни ведущих специалистов, а иллюстрации будут выполнены лучшими художниками. Выпуск запланирован до конца года.

По словам руководителя «ВНИИ Экология» Александра Закондырина, в книге будут описаны причины вымирания и сокращения численности растений и грибов, а также опубликованы меры по сохранению редких видов. Говоря о новом томе, Закондырин уточнил, что научному центру в перспективе хотелось бы сделать интернет-издание, что позволит существенно расширить круг читателей.

Ранее россиян предупредили о наказании за сбор растений, включенных в Красную книгу. По словам юриста Сергея Коломийцева, в качестве мер возможны штрафы до трех миллионов рублей и сроки от двух до девяти лет лишения свободы.

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      Мария Черкасова
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