Байден заявил о спасении США мира от фашизма в годы Второй мировой

Байден: США спасли мир от фашизма и освободили Европу во Второй мировой

США «спасли мир от фашизма и освободили Европу» во Второй мировой войне, сохранив независимость многих стран. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище, приуроченном к Дню памяти, передает Daily Mail.

«Поколения военнослужащих следовали в битвах (...) чтобы защитить нашу независимость, сохранить наш Союз (США — прим. «Ленты.ру»), победить фашизм, создать мощные альянсы. Представители "величайшего поколения", через неделю будет 80 лет с того дня, вы высадились на пляжах Нормандии, освободили [европейский] континент и буквально спасли мир», — сказал американский лидер.

В ходе своей речи Байден ничего не сказал о вкладе Советского союза в окончание войны. При этом, он указал, что американцы на протяжении десятилетий «сражаются с автократиями», отметив «тех, кто выступал против коммунизма в Корее и Вьетнаме».

Величайшее поколение — популярный в США собирательный термин, которым называют тех, чья молодость пришлась период от Великой депрессии до окончания Второй мировой войны. Среди американцев принято считать данное поколение как борцов за ценности демократии и тех, благодаря кому Соединенные Штаты стали мировым гегемоном.

Байден не в первый раз обращается к истории Второй мировой войны, используя память о ней для описания международных дел. 7 марта в ходе ежегодного президентского послания «О положении Союза» сравнил себя с Франклином Рузвельтом, возглавлявшим страну в годы войны.