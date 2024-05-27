Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:44, 27 мая 2024Мир

Байден заявил о спасении США мира от фашизма в годы Второй мировой

Байден: США спасли мир от фашизма и освободили Европу во Второй мировой

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

США «спасли мир от фашизма и освободили Европу» во Второй мировой войне, сохранив независимость многих стран. Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе выступления на Арлингтонском военном кладбище, приуроченном к Дню памяти, передает Daily Mail.

«Поколения военнослужащих следовали в битвах (...) чтобы защитить нашу независимость, сохранить наш Союз (США — прим. «Ленты.ру»), победить фашизм, создать мощные альянсы. Представители "величайшего поколения", через неделю будет 80 лет с того дня, вы высадились на пляжах Нормандии, освободили [европейский] континент и буквально спасли мир», — сказал американский лидер.

В ходе своей речи Байден ничего не сказал о вкладе Советского союза в окончание войны. При этом, он указал, что американцы на протяжении десятилетий «сражаются с автократиями», отметив «тех, кто выступал против коммунизма в Корее и Вьетнаме».

Величайшее поколение — популярный в США собирательный термин, которым называют тех, чья молодость пришлась период от Великой депрессии до окончания Второй мировой войны. Среди американцев принято считать данное поколение как борцов за ценности демократии и тех, благодаря кому Соединенные Штаты стали мировым гегемоном.

Байден не в первый раз обращается к истории Второй мировой войны, используя память о ней для описания международных дел. 7 марта в ходе ежегодного президентского послания «О положении Союза» сравнил себя с Франклином Рузвельтом, возглавлявшим страну в годы войны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции заявили о проработке отправки военных инструкторов на Украину

      Медведев предрек России победу в ближайшее время

      Французы грубо остановили Макрона из-за Украины

      Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием альянса

      Женщиной с самым красивым лицом в Аргентине признали 60-летнюю юристку. Теперь о ней говорит весь мир

      Очевидцы рассказали о сбитом в Подмосковье беспилотнике

      Российские буксируемые гаубицы получили «мангалы»

      Гоблин высказался о возвращении эмигрировавших россиян

      В России обломки военной техники нашли в 400 километрах от границы с Украиной

      Певица Алсу подала на развод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше