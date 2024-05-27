Действующий президент Литвы переизбран на новый срок

Действующий президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов с 74,43%

Действующий президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на новый срок, набрав во втором туре выборов 74,43 процента голосов. Об этом сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК) страны.

Конкурентом действующего главы государства была премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Она набрала 24,06 процента голосов.

По данным ГИК, за Науседу проголосовали 36,59 процента избирателей. При этом президент победил во всех 60 округах Литвы.

Ранее агентство Bloomberg написало, что бывшие страны социалистического блока, вошедшие после распада СССР в Евросоюз, в ближайшем будущем обойдут по уровню жизни государства Южной Европы.

Так, Словения, Польша и Литва к 2029 году могут стать лидерами в Евросоюзе. На момент их вступления в организацию в 2004-м разрыв по показателю уровня жизни был практически двукратным.

